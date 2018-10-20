لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد بث مباشر| يلا شوت

شارك النجم المصري محمد صلاح في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة، كما شهدت التدريبات عودة المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده هولندا أمام بلجيكا وديًا.



وبذلك تلقى المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، دفعة معنوية قبل مباراة الريدز أمام هيديرسفيلد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد بث مباشر| يلا شوت





وأصيب صلاح في مباراة منتخب مصر وسوازيلاند، في ثالث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2019.



