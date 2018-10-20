مقتل قيادي بارز فى "داعش" واثنين من مرافقيه بكركوك بالعراق

تمكنت قوات الشرطة العراقية من قتل قائد عسكري بتنظيم "داعش" الإرهابي واثنين من مرافقيه فى قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.





وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت فى تصريحات أوردتها قناة "العراقية الإخبارية" اليوم السبت إن عملية قتل الإرهابيين المنتمين لعصابات داعش الإرهابى، جاءت وفق كمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة رصدت تحركاتهم ضمن قاطع مسؤولية اللواء الرابع فى ناحية الرشاد فى قضاء الحويجة".

وأضاف أن العملية اسفرت كذلك عن الاستيلاء على أسلحة وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين .