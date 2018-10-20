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جلسة فنية للاعبي الأهلي في التدريب الصباحي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
جلسة فنية للاعبي الأهلي في التدريب الصباحي
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علي نبوي
 
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، محاضرة فنية مع لاعبيه خلال المران الصباحي المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وحرص الثنائي خلال هذه المحاضرة على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والتكتيكية لتنفيذها في المباراة المقبلة أمام وفاق سطيف الجزائري.

ويستعد الأهلي للسفر صباح غدٍ الأحد إلى الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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