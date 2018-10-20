جامعة عين شمس تشارك في اللقاء الـ15 لشباب العواصم العربية بعمان

شاركت جامعة عين شمس، في فعاليات اللقاء الخامس عشر لشباب العواصم العربية، المنعقد في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.





وأوضح الأستاذ الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة، أن الطالب مايكل ممدوح، الطالب بالفرقة الثالثة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنحليزية بالكلية، شارك ممثلا عن جامعة عين شمس، في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان "دور الشباب العربي في الأمن الوطني والسلم العالمي" والذي نظمته وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمشاركة ممثلين عن 16 دولة عربية.