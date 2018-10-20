نجم الزمالك السابق: محمد صلاح نموذج مشرف لمصر .. وشيكابالا يفوقني في المهارة (فيديو)

قال أحمد الكأس نجم المنتخب المصري لكرة القدم في فترة التسعينات، إن اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي نموذج محترم وقدوة لجميع الشباب.





وأضاف الكأس، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج "ملعب البلد"، على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح يتسم بالتواضع وأخلاقه العالية.





ونصح أحمد الكأس نجم المنتخب المصري لكرة القدم في فترة التسعينات، من الشباب بالاجتهاد والتعب حتى يتحقق لهم في النهاية ما يسعون إلى تنفيذه.





وكشف أحمد الكأس أن هناك علاقة بينه وبين محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك المعار إلى أبولون سميرني اليوناني، والتي تتلخص في كونه من مدينة أسوان، ويتسمان بلون بشرة واحد.





واضاف أحمد الكأس، أن شيكابلا يتميز بنقاء قلبه وخجله، وكان من الممكن أن يحترف في أحد الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد أو برشلونة ولكن عدم توجيه بالشكل الصحيح لم يحقق ذلك الحلم، موضحا أنه أكثر احترافا منه بمراحل.