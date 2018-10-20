عين.. ديبوي قائد أحلام مدغشقر في أمم أفريقيا 2019

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.





واصل منتخب مدغشقر مسيرته المميزة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 وضمن تأهله رسميًا إلى النهائيات للمرة الأولى فيمن توقيع نجيفا راكوتوهاريمالالا.





ورفع منتخب مدغشقر رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة الأولى ليؤمن تأهله قبل جولتين حيث ابتعد بفارق سبع نقاط عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الثالث وعشر نقاط عن المنتخب السوداني متذيل المجموعة بدون رصيد.





في 2016 تم تعيين الفرنسي نيكولا ديبوي كمستشار فني لاتحاد كرة القدم بمدغشقرK وفي 2017 وقبل بداية مشوار تصفيات كأس الأمم 2019، طلب منه رئيس اتحاد مدغشقر في ذلك الوقت أحمد أحمد أن يتولى مهمة المدير الفني للمنتخب ورحل بعدها بأيام قليلة أحمد عن اتحاد مدغشقر ليصبح رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).





واختارت "عين الفجر الرياضي" ديبوي نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي والتدريبي القصير جدًا :-





- ولد نيكولا ديبوي في 6 يناير 1968 بمدينة مولينز وهي بلدية تقع في وسط فرنسا وتعتبر عاصمة منطقة ألير تقع على نهر ألير.





- أبرز الأندية التي لعب لها ديبوي : سوفيجني وإيزور وكورنون وبيومونت وتيير أتلتيك وجميعها فرنسية.





- لم يخض ديبوي مجال التدريب كثيرًا، وعمل كمستشار فني لفريق إيزور منذ أن كان في الثامنة والعشرين من عمره ولمدة عشرون عامًا، حيث عمل له من 1 يوليو 1996 حتى 11 أبريل 2016، وقادهم فنياً فقط في 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر 3 مباريات.





- في 11 أبريل 2016، تولى ديبوي قيادة منتخب مدغشقر فنياً وقادهم في 10 مباريات حتى الآن، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين ليقودهم رسميًا للتأهل لأمم أفريقيا لأول مرة في تاريخ البلاد.



