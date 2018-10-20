عاجل| "ارتفاع الحرارة ورياح شديدة وسقوط أمطار".. بيان هام من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم السبت

طقس معتدل مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، يتوقعه خبراء الطقس السبت، كما تشهد محافظات الصعيد مناخ حار على جنوب البلاد مائل للبروده آخر الليل.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا بشمال البلاد، وسط السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بأمطار على السواحل الغربية ومدينتي حلايب وشلاتين، مع هبوب رياح شمالية غربية معتدلة مثيرة للأتربة والرمال على الغرب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة السبت بالقاهرة العظمى 32 والصغرى 21 ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 19 ، وسوهاج العظمى 33 والصغرى 19 ، وقنا العظمى 34 والصغرى 20 ، وأسوان العظمى 35 والصغرى 22.

واعتبار من الاثنين المقبل 22 أكتوبر الجارى، تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية وذلك رغم حالة من الاستقرار فى درجات الحرارة وارتفاع تدريجى فى الدرجات التى تشهدها البلاد أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

ومن المتوقع أن تتغير تلك الأجواء لموجة من التقليات وهو الأمر الذى حذر منه خبراء الأرصاد فى فصل الخريف الذى رغم كونه من أجمل الفصول إلا أنه يشهد العديد من التقلبات الجوية.

أما عن طقس اليوم الجمعة، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل السواحل الشمالية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما يتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب سيناء وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبار من الإثنين المقبل 22 أكتوبر الجارى، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطه يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة وسيناء وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان لها، أن هذه الموجة تبلغ ذروتها يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين 23 و 24 أكتوبر، حيث تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على هذة المناطق، وتصل لحد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد.

وتابعت الهيئة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيره للرمال والأتربه يوم الإثنين المقبل على سيناء، كما تنشط يوم الأربعاء المقبل 24 أكتوبرعلى شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤيه الأفقية على الطرق هناك وإلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 32 إلى 28 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الغريبة من 29 إلى 30 درحة مئوية، ومحافظات الوجة البحرى والقاهرة من 30 إلى 32 درجة مئوية، ومحافظـات شمال الصعيد من 32 إلى 33 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد من 35 إلى 37 درجة مئوية، ومحافظات جنوب سيناء من 32 إلى 33 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة، المسؤولين بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية خاصة فى المحافظات المعنية بتوقعات السيول، موضحة أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة.