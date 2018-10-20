حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو "لهفة" (صور)





احيا الميجا ستار محمد حماقي، حفل زفاف الفنانة شيماء سيف علي المنتج محمد كارتر، بحضور كوكبة من نجوم الفن والمشاهير، وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.





كما حرص "حماقي"، علي تهنئة العروسين، والحضور، من نجوم الفن، مطالبًا من دنيا سمير غانم، فور وصولها بصحبة زوجها الأعلامي رامي رضوان، وشقيقتها إيمي، مشاركته دويتو "اول مرة"، من مسلسل "لهفة"، والتي أشعلت أجواء الرومانسية التي رقص عليها العروسين.





كان ضمن الحضور الإعلامية منى الشاذلي ومن نجوم الفن د.اشرف زكي وحرمه روجينا ،حمدي بدر مدير أعمال حماقي، أمير كرارة ،محمد رمصان، وفاء عامر، ايتن عامر ، رجاء الجداوي ،واعضاء فريق مسرح مصر بالكامل عدا أشرف عبد الباقي ،المنتج محمد حامد وأسرته ، محمود الليثي ، شذى ، المخرج وائل إحسان ، المخرج خالد جلال ، هدى، هلا السعيد، عمر السعيد ، سامية الطرابلسي ،الاعلامية رباب إبراهيم ، احمد زاهر ، احمد صيام ،رامي وحيد، حسام داغر ومحمد ثروت ،محمد عز ، كارمن سليمان، ندي موسى ، نادر حمدي، ريم البارودي، سالي عبد السلام، المخرج طارق العتر وعلي العتر .





فيما شارك في احياء أولى فقرات الحفل الراقصة الأوكرانية ألا كوشنير، وأحمد جمال بالإضافة إلي فقرة fire works ومؤثرات بصرية للفنان احمد عصام.



