الصحفيون والعاملون بـ"شمس أف آم" يقررون الدخول في اضراب مفتوح بمقر الإذاعة بداية من يوم الاثنين المقبل

قرر الصحفيون والعاملون بالقناة الإذاعية "شمس أف آم"، اليوم الجمعة، الدخول في اعتصام مفتوح في مقر الإذاعة بداية من يوم الإثنين 22 أكتوبر الجاري وفق لائحة مهنية مشتركة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام.





كما دعا الصحفيون والعاملون بإذاعة "شمس أف آم" (مصادرة) الذين اجتمعوا في مقر الإذاعة لتدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية بالمؤسسة على خلفية عدم صرف أجور شهر سبتمبر الماضي والمستحقات المالية إلى حدود تاريخ اليوم، كافة المنتمين إلى الإذاعة إلى تحسيس الرأي العام بخطورة ما آلت إليه الأوضاع في المؤسسة خاصة في ظل "سياسة التجويع الممنهجة بغاية تركيع المؤسسة لخدمة أجندات سياسية" وفق نص اللائحة.





كما جاء في هذه اللائحة أن غموضا يحوم حول عملية التفويت في المؤسسة وضبابية مستقبلها بالرغم من إمضاء عديد الاتفاقيات التي تلزم كل من الإدارة العامة وشركة الكرامة القابضة ووزارة المالية ورئاسة الحكومة بصرف المستحقات المالية للعاملين في المؤسسة إلى حين استكمال عملية التفويت

كما دعا المجتمعون إلى عقد جلسة عمل عاجلة برئاسة الحكومة تخصص للتداول في مستقبل العاملين في الإذاعة بالإضافة إلى ملف التفويت في المؤسسة مطالبين لجنة التصرف في الأملاك المصادرة والكرامة القابضة والإدارة العامة للمؤسسة إلى توضيح الوضعية الاقتصادية للإذاعة منذ مصادرتها وتحميل كل طرف مسؤولياته.





وقد قرر المجتمعون المطالبة بإعادة تفعيل هيئة التحرير ضمانا لاستقلالية المؤسسة والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية لاسيما في ظل تجميد أعمال هيئة التحرير منذ ما يقارب السنة مؤكدين استعدادهم لخوض كل التحركات النضالية دفاعا عن المؤسسة وحقوق العاملين فيها.