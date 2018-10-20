هل يعود نيمار إلى برشلونة؟ عوامل تقرب من نجاح الصفقة وأخرى قد تعرقلها

انتشرت أنباء مفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية، حول رغبة النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في العودة مرة أخرى لناديه السابق برشلونة الإسباني.

والمعلوم أن نيمار قد غادر صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي للعام الماضي 2017، بعد فترة طويلة من الشد والجذب بين إدارة برشلونة ونظيرتها في باريس، حتى تم حسم الصفقة مقابل دفع مبلغ كسر الشرط الجزائي بعقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته أغلب التوقعات، عن السبب الحقيقي الذي دفع اللاعب للرحيل عن فريق بحجم برشلونة، وهو رغبته في الخروج من ظل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي من جهة، وللفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي يحصل عليها أفضل لاعب في العالم.

ويوضح لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير، هل من الممكن حدوث المفاجأة وعودة نيمار إلي بيته السابق أم لا، وما هي أهم الصعوبات التي قد تقف في طريق الصفقة، على النحو التالي :

*عوامل تقرب من عودة نيمار إلى برشلونة :

1- موقف إدارة برشلونة :

تفكر إدارة نادي برشلونة الإسباني بجدية في استعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب ما يساهم اللاعب من فوائد على المستوى الفني للفريق في تحقيق الفوز بالمباريات والبطولات، علاوة على المكاسب المادية التي يجلبها للنادي، حيث أن اسم "نيمار" يعد علامة تجارية ضخمة، ووجوده يجذب المزيد من الرعاة للنادي الكتالوني.

وهذا ما دفع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، بالاجتماع بنجوم برشلونة السابقين، والحاليين ممن لهم وزن كبير وكلمة في غرفة ملابس البارسا، وجاء الرد بترحيب غالبيتهم بعودة اللاعب البرازيلي مرة أخرى لقيادة خط الهجوم.

2- الفائدة الفنية للفريق :

سيحاول برشلونة جاهدًا أن يعيد نيمار، لما يمتلكه اللاعب من مهارات وقدرات عالية للغاية في مركز الهجوم، حيث القدرة الفائقة على مراوغة أكثر من لاعب والتسديد القوي المتقن من داخل وخارج منطقة الجزاء وصناعة الأهداف.

ولا يوجد شاهد أكبر على ذلك، من أن هجوم الفريق الكتالوني يعاني بصورة واضحة من تراجع ملحوظ في المعدل التهديفي والضغط الهجومي والمراوغة من قبل خط هجوم البارسا للاعبي الفريق المنافس، بالتزامن مع كِبر سن لويس سواريز وتراجع مستواه ومعدل أهدافه، وكذلك ليونيل ميسي الذي لا يجد بديلاً حقيقيًا له منذ رحيل نيمار، وعدم جلب بديل قوي يسد تلك الخانة الهامة.

3- جماهير برشلونة :

على الرغم من البغض الشديد الذي لقيه نيمار من قبل جماهير برشلونة، بعد أن كان النجم الثاني بالنسبة لهم بعد ميسي، نتيجة لطريقة رحيله عن برشلونة بصورة غير جيدة، إلا أن تلك الصورة تغيرت تمامًا بعد إدراك الجماهير لقيمة اللاعب وما قدمه للنادي ومدى خسارة خط الهجوم لخدمات لاعب بحجمه، وعدم قدرة أي بديل له على إثبات عكس ذلك.

كل ما ذكرناه جعل اللاعب مرحبًا بعودته ثانية لملعب كامب نو، ليعيد التوازن المفقود، وليكون بمثابة الحلقة العائدة لربط جميع عناصر خط الهجوم الكتالوني، الذي يعاني الكثير من الصعوبات.

4- زملاء نيمار السابقين :

يمتلك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا العديد من الأصدقاء الذين يرتبط معهم بعلاقة قوية في النادي الكتالوني، وعلى رأسهم الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه، وجميعهم نصحوا اللاعب بعدم مغادرة البارسا لأي فريق آخر، لكنه اتخذ القرار الخطأ وآثر الرحيل، ولكن في الوقت ذاته، سيجد اللاعب نفسه مرحبًا به من نجوم الفريق.

5- رغبة نيمار الخاصة :

يشعر نيمار بلا شك بحالة كبيرة من الندم لتسرعه في قرار الرحيل عن برشلونة، أحد أقوى وأفضل الفرق في العالم، والتي يتمنى كافة نجوم العالم أن يرتدي قميصه، ومن ثم فإنه يرغب في تصحيح خطأه والعودة مرة أخرى لجدران الكامب نو.

وهناك سبب آخر في غاية الأهمية يدفع نيمار للعودة مرة أخرى لبرشلونة، وهو ضعف المنافسة في الدوري الفرنسي، على عكس دوريات أخرى كالدوري الإسباني والإنجليزي، مما تسبب في تراجع مستوى نيمار بصورة ملحوظة، وظهر ذلك خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، التي لم يقدم نيمار خلالها الأداء المأمول بما يمتلكه من إمكانيات عالية للغاية.

وأشارت تقارير صحفية أمس أن نيمار يستعد للموافقة على خفض راتبه الخاص، وأن سيتخلى عن نسبة كبيرة من العلامة التجارية لاسمه، تسهيلاً لعملية انتقاله لبرشلونة.

6- اتفاق نيمار مع ناصر الخليفي :

كشفت تقارير صحفية عديدة، أن البرازيلي نيمار اتفق مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، على الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل 2019، مقابل عرض تبلغ قيمته نفس القيمة التي دفها باريس للتعاقد معه، وهي 222 مليون يورو، مما سيضع برشلونة أمام خيار واحد، وهو دفع ذلك المبلغ خلال الصيف المقبل.

*صعوبات تواجه انتقال نيمار إلى برشلونة :

1- شروط برشلونة لعودة نيمار :

وضع نادي برشلونة برئاسة ماريا بارتوميو شروطًا قاسية للعفو عن نيمار والسماح بعودته مرة أخرى لصفوف البارسا، وهي أن يعتذر اللاعب رسميًا عن طريقة رحيله الغير جيدة، وأن يتنازل عن قضيته المرفوعة علي برشلونة، لعدم حصوله على مبلغ 26 مليون يورو مكافأة على مساهمته في تحقيق بطولة الدوري الإسباني.

2- رغبة باريس في خدمات اللاعب :

سيواجه نيمار صعوبة كبيرة في مغادرة باريس سان جيرمان، حيث يحتاج النادي العاصمي لخدماته، كي يساهم في مواصلة سيطرة الفريق على البطولات المحلية وتحقيق اللقب القاري الأعظم والمطلوب من سنوات طويلة "دوري أبطال أوروبا"، كما أن الإدارة لن تحتمل سخط الجماهير عندما يرحل نجم بحجم نيمار بسهولة عن صفوف الفريق.