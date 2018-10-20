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تعرف على توصيات مهرجان الكويست السينمائي في ختام دورته الثانية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:57 ص
تعرف على توصيات مهرجان الكويست السينمائي في ختام دورته الثانية
مهرجان الكويت السينمائي
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الفجر الفني
 
اختتم مهرجان الكويت السينمائي فعليات دورته الثانية والتي انتطلقت في 15 أكتوبر تشرين الأول، وذلك بحفل اقيم في مكتبة الكويت الوطنية، بحضر حفل الختام الكاتب والباحث الكويتي عامر التميمي، وعضوية المخرج البحريني بسام الذوادي، والناقد المصري طارق الشناوي، والممثلة الأردنية نادرة عمران.

وفي توصيات لجنة التحكيم المهرجان، أكدت على أهمية عقد هذا المهرجان بشكل سنوي منتظم، وذلك لما شهدته اللجنة من ارتفاع مستوى عدد من الأعمال المقدمة لهذه الدورة من شباب الكويت، على من ضعف الإمكانات.

كما أوصت اللجنة، بأن تكون جوائز الدورات القادمة مقسمة للأفلام الطويلة إلى أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل تصوير.

وكانت الدورة الثانية من المهرجان، انطلقت في 15 أكتوبر تشرين الأول بعد نحو عام ونصف العام من الدورة الأولى اتي أقيمت في مارس آذار 2017. واقتصرت المنافسة في الدورة الثانية على الأفلام الكويتية.

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