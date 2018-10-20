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مدرب فولهام: الجماهير انتظرت 4 سنوات لرؤية فريقها في البريمير ليج

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:32 ص
مدرب فولهام: الجماهير انتظرت 4 سنوات لرؤية فريقها في البريمير ليج
الصربي سلافيسا يوكانوفيتش
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عمر عبد العزيز
 

علق الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، المدير الفني لفريق فولهام الإنجليزي، على طريقة لعب فريقه، موضحًا أنه مرت أربعة سنوات والجماهير كانت تنتظر تواجد الفريق بالبريميرليج، وبعد الوصول إن بدأ الشعور بالإحباط وعدم الثقة بالنفس، فهذا ليس أمراً جيداً.

 

وواصل يوكانوفيتش في تصريحات صحفية قبل مواجهة كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي قائلاً: "الناس يشعرون بالقلق ولا يشعرون بالرضا، ولكن هذا جزء من عملية تطورنا وهذا هو الهدف الذي نعمل عليه".

 

وتابع: "نحن نعلم طريقة لعب كارديف، في الحقيقة ليس سهلاً أن تواجه خصماً مثلهم، هم يملكون أسلحة مهمة وعلينا الحذر منها خصوصاً بالكرات الثابتة".

 

واختتم مدرب فولهام بقوله: "كارديف سيصعبون المباراة وهم يلعبون بقوة بدنياً، ولكننا متمسكون بخطتنا ويجب أن نثق بأنفسنا".

 

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