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محمود الليثي يبهر "حماقي" بغناء "استني دقيقة" في حفل زفاف شيماء سيف (فيديو)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:30 ص
محمود الليثي يبهر حماقي بغناء استني دقيقة في حفل زفاف شيماء سيف (فيديو)
محمود الليثي وحماقي
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الفجر الفني
 

حرص المطرب الشعبي محمود الليثي، على حضور حفل زفاف الفنانة شيماء سيف، مساء أمس الجمعة بأحد فنادق القاهرة.
 
وفاجأ "الليثي"، فور بصعوده خشبة المسرح، لحظة  أشارة "حماقي"، لفرقته، وذلك في مشهد كوميدي من المطرب الشعبي.

وأنتهى هذا المشهد بعناق بعضهم عناقًا حارًا، وقدم المطرب الشعبي، أغنية "استني دقيقة"، لحماقي، وتفاعل معه الحاضرين بحفل الزفاف.

https://www.instagram.com/p/BpIhPm1FAJW/?utm_source=ig_embed
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