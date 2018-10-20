عاجل| بث مباشر لـ"ترامب" بعد القرارات الملكية الأخيرة بشأن وفاة جمال خاشقجي

نشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بث مباشر، الآن، لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المائدة المستديرة الدفاعية، وذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية، وفاة المواطن جمال خاشقجي.

وقال النائب العام السعودي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إن التحقيقات الأولية في اختفاء المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته، وأصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، قرارا بإعفاء أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة، وسعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، من منصبيهما.





وصدر أمر ملكي آخر، بإنهاء خدمات عدد من الضباط بينهم قيادات في الاستخبارات العامة، وهم: "مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي".





ووجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة وزارية، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.





وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، لوكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، إن التوجيهات والقرارات، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، إثر الحدث الذي أودى بحياة الصحفي جمال خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام، بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.





وأكد أن الإجراءات تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ في المستقبل.



