عاجل.. مصدر بـ"الخارجية السعودية": قرارات خادم الحرمين تأتي استمرار لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل





أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، لفضائية السعودية الإخبارية، قبل قليل، بأن توجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودي بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمرارًا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل.





وأصدر خادم الحرمين الشريفين، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أمرًا ملكيًا بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، وتم إنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، وإنهاء خدمة مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.





كما أصدر أمرًا بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العام، كما أمر بإعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه.





وكشف النائب العام السعودي، عن أن المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.



