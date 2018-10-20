سلامة جمعة يقود ميت خلف لعبور وطني بركة السبع

قاد اللاعب سلامة جمعه، فريق ميت خلف لتحقيق الفوز على فريق وطني بركة السبع بهدفين دون مقابل بالجولة الأولى للقسم الرابع.

وخاض ميت خلف اللقاء بتشكيل تكون من مصطفى شيكو وهاني شاكر وعبيدو وأحمد فلكس ومصطفى مهني ومحمود عمار ومحمود مرسي وعصام شحاته وهشام عطوه وسلامه جمعه وأحمد جلبرتو.

وسجل هدفي الفوز لميت خلف اللاعب سلامة جمعه، الأول في الدقيقة 60 من تصويبة، وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 72.

وأدار اللقاء أيمن منصور، وعاونه أحمد ساهر، وأحمد جمال، وراقب المباراة سمير خميس.