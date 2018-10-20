ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سلامة جمعة يقود ميت خلف لعبور وطني بركة السبع

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:36 ص
سلامة جمعة يقود ميت خلف لعبور وطني بركة السبع
مظاليم
طباعة
مصطفى الجندي
 

قاد اللاعب سلامة جمعه، فريق ميت خلف لتحقيق الفوز على فريق وطني بركة السبع بهدفين دون مقابل بالجولة الأولى للقسم الرابع.

 

وخاض ميت خلف اللقاء بتشكيل تكون من مصطفى شيكو وهاني شاكر وعبيدو وأحمد فلكس ومصطفى مهني ومحمود عمار ومحمود مرسي وعصام شحاته وهشام عطوه وسلامه جمعه وأحمد جلبرتو.

 

وسجل هدفي الفوز لميت خلف اللاعب سلامة جمعه، الأول في الدقيقة 60 من تصويبة، وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 72.

 

وأدار اللقاء أيمن منصور، وعاونه أحمد ساهر، وأحمد جمال، وراقب المباراة سمير خميس.

المزيد عن: ميت خلف سلامة جمعة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
-
x
16:50
-
الأهلي
الشباب
-
x
18:45
-
الهلال
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
19:00
-
بتروجيت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
برايتون
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
واتفورد
كارديف سيتي
-
x
16:00
-
فولهام
بورنموث
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
13:00
-
ليفانتي
فالنسيا
-
x
16:15
-
ليجانيس
فياريال
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
20:45
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
سبال
يوفنتوس
-
x
18:00
-
جنوى
أودينيزي
-
x
20:30
-
نابولي
الدوري الألماني
شتوتجارت
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
فولفسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
أميان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/20/2018 1:11:37 AM