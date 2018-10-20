18 معلومة عن مستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني المعفي من منصبه

صدر أمر ملكي سعودي، بإعفاء أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة، وسعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، من منصبيهما.





وتنشر "الفجر" معلومات عن سعود القحطاني المعفي من منصبه:

- ولد في الرياض في 7 يونيو عام 1978.

- حصل على الثانوية العامة من معهد العاصمة بتقدير ممتاز.

- حصل على بكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود.

- ماجستير من جامعة نايف العربية تخصص عدالة جنائية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

- دورة تأهيل الضباط الجامعيين في القوات الجوية بتقدير ممتاز.

- محاضر قانون في كُلية الملك فيصل الجوية، وكُلف بالعمل مُديرا لشؤون الأفراد ثم شؤون الضباط بالكلية.

- مستشار قانوني في سكرتارية ولي العهد 2003.

- مدير لدائرة الإعلام في سكرتارية ولي العهد 2004.

- نائب لمُدير عام مركز الأرصاد الإعلامي في الديوان الملكي عام 2005.

- مستشار بمكتب نائب رئيس الديوان الملكي.

- مُدير عام مركز الرصد والتحليل الإعلامي في الديوان الملكي.

- مستشار في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة إضافة للمهام المُكلف بها.

- المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي بعد دمج الدواوين.

- مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير بالإضافة للمهام الموكله لهُ.

- كاتب سابق في عدد من الصحف.

-حاصل على 27 دورة رسمية في الإدارة والقانون.

- المشرف العام على اللجنة العليا للاتحادات الرياضية القتالية 2018.

- عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا.



