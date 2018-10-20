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18 معلومة عن مستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني المعفي من منصبه

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:40 ص
18 معلومة عن مستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني المعفي من منصبه
سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي
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صدر أمر ملكي سعودي، بإعفاء أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة، وسعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، من منصبيهما.

وتنشر "الفجر" معلومات عن سعود القحطاني المعفي من منصبه:
- ولد في الرياض في 7 يونيو عام 1978.
- حصل على الثانوية العامة من معهد العاصمة بتقدير ممتاز.
- حصل على بكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود.
- ماجستير من جامعة نايف العربية تخصص عدالة جنائية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
- دورة تأهيل الضباط الجامعيين في القوات الجوية بتقدير ممتاز.
- محاضر قانون في كُلية الملك فيصل الجوية، وكُلف بالعمل مُديرا لشؤون الأفراد ثم شؤون الضباط بالكلية.
- مستشار قانوني في سكرتارية ولي العهد 2003.
- مدير لدائرة الإعلام في سكرتارية ولي العهد 2004.
- نائب لمُدير عام مركز الأرصاد الإعلامي في الديوان الملكي عام 2005.
- مستشار بمكتب نائب رئيس الديوان الملكي.
- مُدير عام مركز الرصد والتحليل الإعلامي في الديوان الملكي.
- مستشار في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة إضافة للمهام المُكلف بها.
- المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي بعد دمج الدواوين.
- مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير بالإضافة للمهام الموكله لهُ.
- كاتب سابق في عدد من الصحف.
-حاصل على 27 دورة رسمية في الإدارة والقانون.
- المشرف العام على اللجنة العليا للاتحادات الرياضية القتالية 2018.
- عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

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