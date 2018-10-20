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بعثة المصري تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكونغو (صور)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:25 ص
بعثة المصري تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكونغو (صور)
المصري البورسعيدي
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أحمد الهواري
 

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى الكونغو، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

ويلتقي الفريق البورسعيدي مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، يوم 24 أكتوبر الجاري على ملعب الأخير.

 

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب بورسعيد، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

بعثة المصري تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكونغو (صور)
بعثة المصري تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكونغو (صور)
بعثة المصري تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكونغو (صور)
بعثة المصري تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكونغو (صور)
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