عاجل.. أوامر ملكية بإعفاء مسئولين عن مناصبهم على خلفية مقتل جمال خاشقجي

وكان النائب العام السعودي، قد أعلن أن المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.



