سفير الاتحاد الأوروبي: برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاح كبير





وأشار "سوركوش"، خلال لقاء خاص مع فضائية "ten"، اليوم الجمعة، إلى أن التحسن الذي حدث ليس كافيا لرغبة المواطنين في الشعور بهذا التغيير خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.



ولفت إلى أن المواطن سيشعر بمردود هذا الإصلاح عندما تعمل الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات، وبالتالي سيكون هناك فرص عمل كثيرة.



قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاح كبير، والأمور تحسنت للأفضل.