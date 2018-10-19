ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بالعاهل السعودي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:23 م
عاجل.. السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بالعاهل السعودي
السيسي وخادم الحرمين
طباعة
 
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الجمعة، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز.

وأوضح بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بان الاتصال تضمن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات اتساقاً مع ما يجمعهما من علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة ومتميزة، كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار علي نحو يحقق الاستقرار في المنطقة ومصالح الشعبين الشقيقين.

المزيد عن: مصر الملك سلمان السيسي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
0
x
17:10
2
النصر
الفيصلي
1
x
17:10
4
التعاون
الرائد
0
x
17:15
3
الفتح
الاتحاد
1
x
19:00
1
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
1
x
15:00
1
حرس الحدود
الإسماعيلي
2
x
18:00
0
بيراميدز
إنبي
1
x
21:00
1
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 11:31:31 PM