عاجل.. السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بالعاهل السعودي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الجمعة، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد

العزيز.





وأوضح بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بان الاتصال تضمن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات اتساقاً مع ما يجمعهما من علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة ومتميزة، كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار علي نحو يحقق الاستقرار في المنطقة ومصالح الشعبين الشقيقين.



