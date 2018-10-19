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باناسونيك تطور جهاز جديد مصمم خصيصا لمساعدتك على التركيز (فيديو)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:09 م
باناسونيك تطور جهاز جديد مصمم خصيصا لمساعدتك على التركيز (فيديو)
باناسونيك Wear Wear
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طورت شركة "باناسونيك" جهازا جديدا يطلق عليه اسم Wear Wear مصمم خصيصا لمساعدتك على تجنب التشتيت فى العمل والمنزل عن طريق خفض الرؤية المحيطية بنسبة 60% تقريبًا، والجهاز الجديد يشبه النظارة، إذ يتم وضعه حول الرأس، ويشمل أيضًا سماعات أذن مدمجة بتقنية البلوتوث، بحيث يمكنك تشغيل أصوات معينة لمساعدتك على التركيز.

وقال كانج هوايونج، عضو الفريق الذى طور جهاز Wear Wear الجديد، لصحيفة Japan Times "عندما يرتدى شخص ما جهاز Wear Wear، سيعرف من حوله بوضوح أنه يريد التركيز، الذى نعتقد أنه مهم للغاية".

ويزن الجهاز 330 جرامًا، ومزود ببطارية تدوم لمدة 20 ساعة، لم تقدم باناسونيك منتجًا رسميًا حتى الآن، فقد تم تصميمه كنموذج أولى من خلال أستوديو التصميم الداخلى للشركة، وتأمل الشركة اليابانية جمع نحو 100 ألف جنيه إسترلينى من خلال التمويل الجماعى لتطوير الجهاز الجديد للجمهور.

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