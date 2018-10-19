مساجين يشعلون النيران بحجز مركز شرطة المنيا

اندلع حريق بحجز مركز شرطة المنيا وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتبين أن بعض المساجين أشعلوا النيران داخل الحجز بقصد إثارة الشغب.



وكان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بنشوب حريق بمركز شرطة المنيا.



وانتقلت أجهزة الأمن والعميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والعقيد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا والمقدم أحمد صلاح مفتش المباحث والرائد أحمد يسري رئيس المباحث ومعاونه أحمد سامي وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وتم إخراج المساجين لحين التمكن من إطفاء الحريق حرصا على حياتهم وإعادتهم إلى الحجز مجددا فور إخماده.



وتحرر محضر بالواقعة وجار حصر التلفيات وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

