"مصر للطيران" توقع اتفاقية مع شركة إماراتية لإنشاء قرية بضائع لوجيستية

وقعت شركة مصر للطيران أمس اتفاقية شراكة مع كلاً من شركة KMK Investment الإماراتية وشريكها الاستراتيجي شركة ‘Safe Ports Holding الأمريكية والمتخصصة في تأمين المطارات والموانئ البحرية بغرض إنشاء قرية بضائع لوجيستية بمطار القاهرة الدولي.





وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة KMK بتمويل وتصميم وإنشاء المشروع وهو قرية بضائع لوجيستية بمطار القاهرة الدولي فضلا عن تشغيلها لهذه القرية والإشراف على مشروعات شركة مصر للطيران في مجال شحن البضائع والصادرات وغيرها، بالتعاون مع شركة Safe Ports Holdings ودورها التأميني لهذا المشروع، وفقا لبيان مصر القابضة للطيران.





وقع الشراكة الطيار أحمد عادل – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والدكتور عمر خضر الرئيس التنفيذي لشركة KMK، والمهندس جيري سكان لان – المدير الإقليمي لشركة Safe Port Holdings بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور كل من الشيخ خالد الحمد رئيس مجلس إدارة شركة KMK Investments والطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي والمهندس مصطفى علي الدين رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وأيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.





وقال الطيار أحمد عادل إن المشروع سيسهم في رفع كفاءة مطار القاهرة الدولي وكذا قدرته الاستيعابية وسيمكنه من مواكبة الزيادة المطردة في مناولة البضائع وتعزيز القدرة التنافسية له في هذا المجال.





وأضاف أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة تدفق البضائع من وإلى ميناء القاهرة الدولي، إضافة إلى الدور التأميني لشركة Safe Ports مما سيساهم في انسيابية حركة الشاحنات وتيسير عملية الدخول والخروج بشكل سلس وآمن.





ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة KMK الإستثمارية، إن هذه الشراكة الجديده ما هي إلا استكمالاً لمسيرة التعاون المشترك والمثمر بين البلدين والذي يعد توطيداً لأواصر العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية في شتى المجالات.