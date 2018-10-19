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السويلم مخاطبًا جماهير النصر: أنتم سر الإنتصارات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:40 م
السويلم مخاطبًا جماهير النصر: أنتم سر الإنتصارات
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عمر عبدالعزيز
 
قدم سعود السويلم، رئيس نادي النصر السعودي، التهنئة لجماهير العالمي، بعد تحقيق الفوز أمام الباطن بثنائية نظيفة، مشيرًا لأن الفوز تحقق نتيجة وقوف الجماهير وراء الفريق ومؤزارتهم له.

وحقق العالمي الفوز على الباطن 2-0 اليوم الجمعة، في الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونشر السويلم تغريدة له عبر حسابه الرسمي في "تويتر" جاء فيها: "ألف مبروك لجماهير الشمس، ثلاث نقاط مهمة...لم يكن لهذا الانتصار والنجاح أن يتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم ومؤازرتكم المستمرة للعالمي".

ويحتل النصر مقدمة ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفي جعبته 18 نقطة، من 6 انتصارات متتالية، في صدارة الدوري.
المزيد عن: مباراة النصر والباطن اليوم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان سعود السويلم النصر السعودي
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