عاجل - السعودية | حملات تفتيشية مفاجئة بالرياض تضبط 187 مخالفة

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نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض -بالتعاون مع الجهات الشريكة- عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة.





كما شملت الحملات محافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، واستهدفت المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن تحرير 187 مخالفة وإنذار165منشأة، وضبط 49 مخالف لنظام الإقامة والعمل، وتم اتّخاذ اللازم من قبل الجهات ذات العلاقة.





وأكد مدير عامّ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة مزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات. مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد شملت "2716" منشأة تجارية.





ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معا للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.







