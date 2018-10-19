الهلال السعودي يجهز "جوميز" لمواجهة الشباب

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن جاهزية النجم الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الفريق، لمواجهة فريق الشباب يوم غدٍ السبت.





وتعرض جوميز للإصابة بشد عضلي قبل نحو أسبوعين، قبل انطلاقة مباراة الفريق الأزرق العاصمي أمام الزمالك المصري، على كأس بطولة السوبر السعودي المصري والتي خسرها بطل الدوري السعودي بهدفين لهدف.





وكثف الجهاز الطبي بالهلال السعودي علاجه للمهاجم الفرنسي جوميز، حتى يكون جاهزاً لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.



