ضبط عاطل بحوزته 13 قطعة حشيش و80 قرص مخدر ببولاق الدكرور





تمكن رجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مخدرات، بحوزته 13 قطعة حشيش كبيرة الحجم، 80 قرص مخدر، ومبلغ مالي بدائرة قسم بولاق الدكرور.تلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا من العميد سامح الحميلي مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، بورود معلومات للعقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، مفادها قيام سيف. ص.إ، 17 سنة، عاطل ومقيم شارع أبو قتادة، دائرة قسم بولاق الدكرور، بالإتجار في المواد المخدرة متخذا المنطقة سكنه، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استئذان النيابة العامة، وإعداد قوة أمنية برئاسة العقيد محمد حامد والرائد شريف البطران، والقبض عليه حال تواجده بشارع جودة، بمنطقة أبوقتادة، وبتفتيشه عثر بحوزته 13 قطعة حشيش كبيرة الحجم، 60 قرص أمتريل المخدر، 20 قرص ترامادول المخدر، 155 جنيه، وهاتف محمول.وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول لسهوله الإتصال بعملائه، والمبلغ المالي حصيلة بيع المخدرات الأخري، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.