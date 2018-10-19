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ريال مدريد يحدد سعر بيع أسينسيو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:25 م
ريال مدريد يحدد سعر بيع أسينسيو
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مني شكري
 

فشل ماركو أسينسيو في الظهور بمستوى مميز مع ريال مدريد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقررت إدارة ريال مدريد عدم التوقيع مع نجوم آخرين بعد رحيل رونالدو أملًا في أن يظهر ماركو أسينسيو بمستوى مميز مع الملكي لكنه لم ينجح في ذلك على الإطلاق.

وتفكر إدارة ريال مدريد في الاستفادة ماديًا من أسينسيو وبيعه خلال الفترة المقبلة خصوصًا أن هناك عروض كثيرة له من أندية مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان.

وحددت إدارة الملكي سعر بيع أسينسيو وهو 120 مليون يورو وسيكون مناسبًا جدًا للريال للاستفادة من ذلك المبلغ في تقديم عرض مميز لضم نيمار من باريس سان جيرمان.

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