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السيطرة على حريق شب بجوار شريط السكة الحديد بدمنهور (صور)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:44 م
السيطرة على حريق شب بجوار شريط السكة الحديد بدمنهور (صور)
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إسلام أمين
 
تمكن رجال جهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة، من السيطرة علي حريق شب في هيش وحلفة بجوار شريط السكة الحديد بمركز دمنهور، دون تأثر لحركة سير القطارات.

البداية ورد بلاغ لجهاز شئون البيئة فرع البحيرة، برئاسة المهندس سعد زامل، بنشوب حريق بطول 60 متر في المسافة بين قرية دسنونس وكوبري دسوق، وعلي الفور انتقل المهندس خالد منيسي رئيس محور دمنهور، وياسر دربك وعمر محمد، في محاولة منهم للسيطرة علي الحريق، وذلك لصعوبة وصول سيارات الإطفاء لوجود ترعة جانبية وشريط للسكة الحديد.

وتم السيطرة علي الحريق وإخماده قبل امتداده لمسافات أطول بطول شريط السكة الحديد، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
السيطرة على حريق شب بجوار شريط السكة الحديد بدمنهور (صور)
السيطرة على حريق شب بجوار شريط السكة الحديد بدمنهور (صور)
السيطرة على حريق شب بجوار شريط السكة الحديد بدمنهور (صور)
السيطرة على حريق شب بجوار شريط السكة الحديد بدمنهور (صور)
السيطرة على حريق شب بجوار شريط السكة الحديد بدمنهور (صور)
السيطرة على حريق شب بجوار شريط السكة الحديد بدمنهور (صور)
السيطرة على حريق شب بجوار شريط السكة الحديد بدمنهور (صور)
السيطرة على حريق شب بجوار شريط السكة الحديد بدمنهور (صور)
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