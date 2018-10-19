عاجل.. ترامب: بومبيو لم يطلع على تسجيل مصور بشأن حادث خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يتسلم أو يطلع أبدا على نص أو تسجيل مصور بشأن حادث اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





وفي وقت سابق، نفت الخارجية الأمريكية تقارير إعلامية أفادت بأن الوزير بومبيو قد استمع أثناء زيارته الأخيرة لتركيا قبل يومين، إلى "ملفات صوتية سجلت للصحفي السعودي جمالخاشقجي".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، أنه لم ير أي شريط يتعلق بقضية خاشقجي، وقال: "لم أسمع تسجيلاً ولم أرَ نصا، والشبكة التي أعلنت ذلك يجب أن تسحب هذا العنوان"، بحسب ما أعلنته هيذر ناويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحافيين.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قد نفى أن تكون بلاده قدمت لنظيره الأميركي بومبيو "أي تسجيل صوتي" يوضح مصير الصحافي السعودي خاشقجي.

ويأتي ذلك إثر تناقل وسائل إعلام تركية خبراً يفيد بحصول صحيفة "صباح" على فيديو مدته ثلاث دقائق، يثبت وجود خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.