عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)

حرص النجم عمرو عبدالجليل، على استعراض مواهبه في لعب "البلياردو"، خلال حفل "إينرجي" المقام بمدينة الإنتاج الإعلامي.

حيث بدأ منذ قليل، توافد النجوم على الحفل السنوي الذي يقمه راديو "إينرجي" تحت عنوان جوائز "كأس إينرجي للدراما" والتي تتسابق فيها المسلسلات على عدة جوائز، وذلك على مسرح "داليدا" بمقر راديو "إينرجي"، والذي سيحتضن الأمسية المميزة التي تضم عددا كبيرا من النجوم الفائزين.

وسيسلم الجوائز، الدكتور وليد مصطفى، الخبير الإعلامي ورئيس مجلس إدارة "إينرجي مصر"، والإعلامية عايدة سعودي مديرة المحطة، كما سيلقي وليد كلمة عن الفن ودوره وقيمته في المجتمعات، بحضور مقدم "كأس إينرجي" للدراما محمد طارق أضا.

و"كأس إينرجي" للدراما هو برنامج سنوي يقام على هواء "إينرجي" كل رمضان، حيث يتسابق نجوم الموسم الدرامي على جوائز مثل أفضل مسلسل وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثل وممثلة للأدوار الأولى وأفضل ممثل وممثلة من الوجوه الصاعدة، وكذلك جوائز أفضل ديكور وموسيقى تصويرية وتصميم ملابس، وهي الألقاب التي يسحمها الجمهور من خلال التصويت طوال الـ 30 يوما عن طريق التصفية بين المسلسلات حتى الدور النهائي، إلى جانب رأي لجنة التحكيم الذي يحسم بعض الجوائز مثل جوائز الوجوه الصاعدة، وكانت لجنة التحكيم لرمضان الماضي، تتكون من الناقدتين ماجدة خير الله وحنان شومان.

وحصد جوائز "كأس إينرجي للدراما" العام الماضي، هند صبري كأفضل ممثلة دور أول عن مسلسل "حلاوة الدنيا" ويوسف الشريف أفضل ممثل عن "كفر دلهاب"، وأحمد داود أفضل ممثل دور ثاني عن مسلسل "لا تطفئ الشمس".