ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:38 م
عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب البلياردو بحفل إينرجي (فيديو وصور)
عمرو عبدالجليل
طباعة
أحمد رمضان متولي – تصوير: عبدالحافظ حمدي
 

حرص النجم عمرو عبدالجليل، على استعراض مواهبه في لعب "البلياردو"، خلال حفل "إينرجي" المقام بمدينة الإنتاج الإعلامي.

 

حيث بدأ منذ قليل، توافد النجوم على الحفل السنوي الذي يقمه راديو "إينرجي" تحت عنوان جوائز "كأس إينرجي للدراما" والتي تتسابق فيها المسلسلات على عدة جوائز، وذلك على مسرح "داليدا" بمقر راديو "إينرجي"، والذي سيحتضن الأمسية المميزة التي تضم عددا كبيرا من النجوم الفائزين.

 

وسيسلم الجوائز، الدكتور وليد مصطفى، الخبير الإعلامي ورئيس مجلس إدارة "إينرجي مصر"، والإعلامية عايدة سعودي مديرة المحطة، كما سيلقي وليد كلمة عن الفن ودوره وقيمته في المجتمعات، بحضور مقدم "كأس إينرجي" للدراما محمد طارق أضا.

 

و"كأس إينرجي" للدراما هو برنامج سنوي يقام على هواء "إينرجي" كل رمضان، حيث يتسابق نجوم الموسم الدرامي على جوائز مثل أفضل مسلسل وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثل وممثلة للأدوار الأولى وأفضل ممثل وممثلة من الوجوه الصاعدة، وكذلك جوائز أفضل ديكور وموسيقى تصويرية وتصميم ملابس، وهي الألقاب التي يسحمها الجمهور من خلال التصويت طوال الـ 30 يوما عن طريق التصفية بين المسلسلات حتى الدور النهائي، إلى جانب رأي لجنة التحكيم الذي يحسم بعض الجوائز مثل جوائز الوجوه الصاعدة، وكانت لجنة التحكيم لرمضان الماضي، تتكون من الناقدتين ماجدة خير الله وحنان شومان.

 

وحصد جوائز "كأس إينرجي للدراما" العام الماضي، هند صبري كأفضل ممثلة دور أول عن مسلسل "حلاوة الدنيا" ويوسف الشريف أفضل ممثل عن "كفر دلهاب"، وأحمد داود أفضل ممثل دور ثاني عن مسلسل "لا تطفئ الشمس".


عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)
عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)
عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)
عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)
عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)
عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)
عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)
عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)
عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)
عمرو عبدالجليل يستعرض موهبته في لعب "البلياردو" بحفل "إينرجي" (فيديو وصور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
0
x
17:10
2
النصر
الفيصلي
1
x
17:10
4
التعاون
الرائد
0
x
17:15
3
الفتح
الاتحاد
0
x
19:00
0
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
1
x
15:00
1
حرس الحدود
الإسماعيلي
2
x
18:00
0
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 8:31:31 PM