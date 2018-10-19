مدرب ريال مدريد يشيد بموقف جاريث بيل

أشاد المدير الفني لريال مدريد، جولين لوبيتيغي بموقف لاعبه غاريث بيل حين فضل عدم اللعب مع منتخب ويلز خلال فترة التوقف للالتزامات الدولية، بسبب المشكلات العضلية التي يعاني منها، وأكد أن الجناح الويلزي "تصرف بشكل مسؤول".

وفي مؤتمر صحافي عشية مواجهة ليفانتي المقررة غداً السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 9 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال لوبيتيجي: "بيل تصرف بمسؤولية ولم يشارك في أي مباراة مع منتخب بلاده حين كان باستطاعته التحامل على نفسه، هذا تصرف مسؤول".

وأضاف: "ما بين اليوم وغداً سنرى ماذا يمكننا أن نفعل معه ومع اللاعبين الذين يعانون من مشكلات" مثل إيسكو ألاركون والفرنسي كريم بنزيما، ليقرر التشكيلة التي سيدفع بها لمواجهة ليفانتي غداً.

وأشار لوبيتيغي إلى أن "المستبعد الوحيد سيكون داني (كارفاخال)"، مضيفاً أنه سيتخذ القرارات بشأن التشكيلة ما بين اليوم والغد.

وأكد: "حصل بعض اللاعبين على فترة تعافي أكثر من غيرهم ولم تحدث إصابات خلال فترة التوقف الدولية التي نعود منها بمزيد من اللاعبين المتاحين مقارنة بما قبلها، البعض تعافى بسرعة ونحن متفائلون، بالنسبة لبيل سننتظر ونرى قبل اتخاذ أي قرار بشأن الدفع به من عدمه".

وعن إيسكو الذي خضع لجراحة لاستئصال الزائدة، أكد لوبيتيغي أنه "لاعب مهم، تعافى من الزائدة وبدأ يتدرب بشكل دوري"، مضيفاً: "نحن المدربون نشعر بارتياح حين يكون لدينا أكبر عدد من اللاعبين المتاحين ولن أخفي رأيي بشأن إيسكو، إنني سعيد بتعافيه".

أما بنزيما الذي يعاني من إصابة عضلية، قال المدرب: "على المستوى البدني، هي إصابة طفيفة وبدأ يعود للتدريب الجماعي بشكل تدريجي، سنرى كيف ستسير الأمور، وعلى المستوى المعنوي أراه في حالة رائعة".



