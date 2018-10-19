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سلامة: لا يوجد عائق قانوني لإنشاء موقع إلكتروني لصحفيو الجرائد الحزبية المتعطلة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:31 م
سلامة: لا يوجد عائق قانوني لإنشاء موقع إلكتروني لصحفيو الجرائد الحزبية المتعطلة
عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة اتخذ خطوات في حل أزمة الصحف الحزبية المتعطلة، لم تُتخذ من قبل، مؤكدًا أن الأزمة تم وضع أسس لحلها، خاصة بعد تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية النقابة كوديعة لإنشاء شركة وإطلاق موقع إلكتروني تحت إشراف النقابة.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه تم الانتهاء من المقر الإداري للموقع، وتم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة ووصلات الإنترنت، لافتًا إلى أن النقابة أرسلت خطابًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للانتهاء من الإجراءات القانونية لإطلاقه.


وتابع: "قمت بالجانب الذي يخصني كنقيب، ووفرت الموقع والأموال والتجهيزات، فضلًا عن صرف إعانات شهرية لهم، وهذا لم يحدث من قبل، أن تصرف نقابة الصحفيين إعانات شهرية، ونحن بصدد الانتهاء من الإجراءات القانونية فقط".


ونفى "سلامة" وجود أي عائق قانوني لإنشاء الموقع، موضحًا أن قانون تنظيم الصحافة الجديد لا يتضمن ما يمنع امتلاك النقابة لموقع إلكتروني، متابعًا: "القانون الجديد لم يحظر ذلك نصًا وبشكل مباشر، نفي النفي إثبات، والقانون لم يذكر ذلك، لهذا يصبح الأمر قانوني".

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