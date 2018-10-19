لهذا السبب.. إعلامية شهيرة ترفض السفر للعراق مقابل 40 مليون دينار كويتي

جددت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​، رفضها السفر إلى ​العراق​، بسبب الأوضاع الأمنية في البلد، وخصوصاً بعد مقتل وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس مؤخراً، وما سبقها من أحداث.

وقالت :”إزاي تهدي يا عيني.. حرام عليك شهر 12 عيد ميلادي تبي تموتني بعيد ميلادي”، مؤكدة أنها لن تسافر إلى العراق حتى لو عرض عليها 40 مليون دينار كويتي”.

ونشرت بولند، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عرضت فيه لنص المحادثة والتسجيلات التي دارت بينها وبين المنتج العراقي أحمد البريشي الذي دعاها للمشاركة في إحدى الفعاليات الإعلامية تحت رعاية إحدى شركات الاتصالات الكبرى وبحماية من السفارة العراقية في الكويت.