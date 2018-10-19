قطار يدهس عشرات الأشخاص في مهرجان هندوسي بالهند (فيديو)

أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل أكثر من 50 شخصا جراء دهس قطار حشدا كبيرا من الناس بعد انحرافه عن المسار بضواحي مدينة أمريتسار في ولاية بنجاب شمال غرب الهند.

وقالت شرطة ولاية بنجاب الواقعة قرب الحدود مع باكستان: "هناك أكثر من 50 قتيلا، ونعمل حاليا على إسعاف الناس ونقل الجرحى إلى المستشفى".

ولاحقا ذكرت الشرطة أن العدد الدقيق للقتلى لم يحدد حتى الآن لكنه "يتجاوز بشكل مؤكد الـ50-60 شخصا".

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلاً عن مسؤولين في السكك الحديدية، فإن عددا كبيرا من الناس تجمعوا على مسار القطار للحصول على رؤية جيدة للألعاب النارية، وهو تقليد للحفل السنوي، وقد أخبرت الشرطة وكالة الأنباء الآسيوية، أن هناك "أكثر من 50 ضحية".

وأظهر مقطع فيديو القطار وهو يدهس الناس بسرعة، فيما بدا أنه لم يتمكن من الإبطاء أو الوقوف.

وقال تلفزيون تايمز ناو، إنهم لم يسمعوا صوت القطار وهو يقترب، بسبب ضوضاء نتجت عن الألعاب النارية.



