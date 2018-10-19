تعرض مصر لسيل "تسونامي" وزيادة أسعار "الوقود.. أبرز الشائعات X أسبوع

لا تزال الشائعات، تحاصر فئات المجتمع، تلصق البهتان، ببعضهم، لتنقلب الحقائق رأسًا على عقب، إذ تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، تستهدف التأثير سلبًا على الشعب، وإحداث الفتنة، إلا أن الحكومة المصرية، سرعان ما تكشف الحقائق، منها، محافظ بورسعيد ينفي شائعة نقل مرضى الغسيل الكلوي إلى دمياط، ولطفي لبيب ينفي شائعة وفاته.

محافظ بورسعيد ينفي شائعة نقل مرضى الغسيل الكلوي إلى دمياط

نفى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشائعة التي تناولت نية المحافظة نقل مرضي الغسيل الكلوي بالمستشفي العام الي دمياط نظرا لأعمال التطوير الجارية بالمستشفي استعدادا لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل.

وأكد المحافظ أن عمليات الغسيل الكلوي مستمرة بالمستشفى العام، وأن مرضى التأمين الصحي من أصحاب حالات الغسيل الكلوي سيعودون إلى إجراء هذه العمليات بمستشفى المبرة وعددهم ٦٠ حالة بعد استكمال تجهيز قسم الغسيل بالمستشفى على أعلى مستوى.

وشدد المحافظ علي حرص المحافظة توفير كل وسائل الراحة للمرضي من أبناء بورسعيد في مختلف التخصصات الطبية وليس الغسيل الكلوي فقط والعمل باقصي جهد لعدم تحملهم مشاق الانتقال لخارج المحافظة لتلقي العلاج.

إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة بأسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الجاري، لخفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، ونظرًا لارتفاع أسعار النفط عالميًا.

ومن جانبه، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت عدم صحة هذه الأنباء على الإطلاق، لافتة إلى أنها مجرد شائعات تستهدف نشر الأكاذيب وإحداث حالة من التوتر والبلبلة بين المواطنين.

وأوضحت وزارة البترول أن أسعار المنتجات البترولية هي لتر البنزين 80 يباع بـ5.5 جنيهَا، بينما يباع اللتر من البنزين 92 بـ6.75 جنيهًا، وبنزين 95 يباع بـ 7.75 جنيهًا، فيما يباع السولار بـ 5 ونصف جنيهات للتر، ويبلغ سعر اسطوانة البوتجاز 50 جنيهًا.

إجبار المواطنين على التبرع بالدم مقابل الكشف على فيروس سي

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إجبار وزارة الصحة للمواطنين المشاركين في مبادرة القضاء على فيروس سي، بالتبرع بالدم مقابل إجراء الكشف مجانًا.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها هذه الشائعات مؤكدة أنها عارية تمامًا عن الصحة، وأن هدف الحملة الوحيد هو الكشف المبكر عن فيروس سي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على الفيروس والأمراض المزمنة لدى المواطنين بحلول عام 2020م، لافتة إلى أن هذه الشائعات تستهدف الإساءة إلى الحملة والتقليل من الجهود المبذولة فيها.

تعرض مصر لسيل تسونامي خلال الفترة المقبلة

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تعرض مصر خلال الفترة المقبلة لسيل تسونامي، لأنها لا تطل على المحيط الأطلنطي، موضحًا أن ما قد تتعرض له هو مجرد أمطار فقط.

وتواصل المركز مع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى بدوره هذه الشائعات مؤكدًا أنها ليست صحيحة تمامًا، موضحًا أنه من الصعب أن يضرب سيل تسونامي مصر لأنه سيل في المحيط الأطلنطي، وأن مصر قد تتعرض خلال الفترة المقبلة فقط لأمطار غزيرة تصل أحيانًا إلى حد السيول على المناطق الجبلية، وهو ما تعلن عنه الهيئة.

توقف منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن توقف منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وإلغاء صرف الرواتب إلكترونيًا لموظفي الدولة خاصة بعد حدوث العطل خلال مطلع أكتوبر الجاري.

ونفت وزارة المالية هذه الأنباء، مؤكدة أنها لاتملك نية على الإطلاق لوقف العمل بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، مشددة على أن العمل يجري بصورة منتظمة في المنظومة، وأن ما تم تداوله ما هو إلا شائعات مغلوطة عارية تمامًا عن الصحة، تستهدف إثارة البلبلة وغضب موظفي الدولة.

لطفي لبيب ينفي شائعة وفاته

نفى حساب منسوب للفنان لطفي لبيب، جميع ما تردد عن وفاته فى الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن ما جميع ما يشاع حول وضعه الصحي مجرد أكاذيب فهو بخير ويتمتع بصحة جيدة.

ونشر لبيب صورة جديدة له، معلقًا عليها: "أنا بخير وأتمتع بصحة جيدة وكل ما قيل فى الآونة الأخيرة عن وفاتى أكاذيب".