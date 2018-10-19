عاجل.. شيماء سيف تحتفل بزفافه على المنتج محمد كارتر الليلة وتنشر هذا الدعاء

قبل ساعات قليلة، من دخولها قفص الزوجية، واحتفالها بزفافها على المنتج محمد كارتر، شاركت الفنانة شيماء سيف متابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" بكلمات دعاء تمنت من خلاله أن يوفقها الله في حياتها الجديدة.





وكان الدعاء على النحو التالي "اللهم إني مُقبلة على أشياء كثيرة، لا استطيع اجتيازها من دون توفيقك، إجعل أولها تساهيل وآخرها فرح، اللهم يسر كل عسير يارب توفيق وإنجاز عظيم، يا الله".





جدير بالذكر أن شيماء تحتفل مساء اليوم بحفل زفافها، وكانت الفنانة روجينا أول من أعلن عن موعد زفاف شيماء من خلال حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، تعليقًا على صورة نشرتها وتجمعها بأحدث عروس في الوسط الفني.