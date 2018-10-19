ضبط طالب جامعي يحاول سرقة إحدى ماكينات الصرف الآلي بالجيزة

تمكنت مديرية أمن الجيزة بقطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة سرقة مبالغ مالية من إحدى ماكينات الصراف الآلي بالجيزة.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية من موظف بأحد البنوك بالجيزة (بدائرة القسم) بإكتشافه وجود كسر بالباب الحديدي الخاص بغرفة تغذية ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك كائنة داخل سور (كلية التربية الرياضية) بشارع فيصل بدائرة القسم، وعدم سرقة ثمة مبالغ مالية من داخل الخزينة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، ويدعى "محمد م.أ"، 27 سنة، طالب جامعي، وسبق له العمل كمساعد أمن إداري بالكلية محل البلاغ، ومقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ونظراً لسابقة عمله بالكلية، وعلمه بإجراءات التأمين وتحركات أفراد الأمن الإداري أثناء الفترة الليلية، وفي سبيل ذلك قام بشراء صاروخ كهربائي وأخفاه داخل الملعب الخماسي بالكلية، وتسلق سور الكلية واستخدم الصاروخ في نشر الباب الحديدي بالغرفة الخاصة بماكينة الصراف الآلي، إلا أنه لم يُقدم على إتمام السرقة إعتقاداً منه بوجود كاميرات مراقبة بالوحدة الخلفية بماكينة الصراف وأضاف بتخلصه من الصاروخ بإلقائه بصندوق القمامة "تعذر العثور عليه لرفع المخلفات".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.