لسان الحكومة أحيانا "عايز قطعه"

المستشارون الإعلاميون لـ«التخطيط والتموين والصحة» يفتعلون الأزمات مع الصحفيين.. و«البيئة» تضم 6 بدون داع





الوزارات الخدمية تستعين بهم للتواصل مع الإعلاميين على مدار الـ24 ساعة









عندما بدأت الوزارات فى الاستعانة بمستشارين إعلاميين ومتحدثين رسميين لها، كان الهدف هو توضيح سياسات الوزارة وتقوية علاقة الوزير بوسائل الإعلام وحمايته من سوء الفهم وتحريف تصريحاته.





حالياً أصبح بعض المستشارين الإعلاميين لبعض الوزراء مسئولين عن افتعال الأزمات وتوريط الوزراء فى صراعات مع الصحفيين رغم أن دورهم الأساسى كان بناء علاقة جيدة مع مندوبى وسائل الإعلام، من خلال توفير البيانات والمعلومات ونقل الصورة الحقيقية لما يدور داخل الوزارة وتوضيح كافة الأخبار المغلوطة.





وتعتبر الوزارات الخدمية هى أكثر الوزارات التى يجب أن تستعين بمستشارين إعلاميين قادرين على التواصل، طيلة الـ24 ساعة، خصوصاً أن مؤسساتهم من أكثر الوزارات التى تتعرض للشائعات وتتطلب أعمالها ومشروعاتها استفسارات.





البداية مع أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، وكان يشغل فى الأساس منصب معاون الوزير وتولى منصبه الحالى عقب القبض على سلفه بتهمة تلقى رشوة، ويفتعل كمال الأزمات دوماً مع الصحفيين والإعلاميين، حيث لا يرد غالباً على هاتفه، بحجة أنه فى اجتماعات دائمة وكأن مهمته هى حضور هذه اللقاءات وليس توضيح تفاصيلها للرأى العام من خلال الإعلاميين.





وشكا عدد من الصحفيين والإعلاميين من كمال بسبب طريقته فى الرد أو تجاهل الاتصالات ما فجر أزمة حيث لجأ بعض الصحفيين إلى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء للحصول على ردود بشأن أعمال وزارة التموين.





الأمر لا يختلف كثيراً فى وزارة الصحة إحدى أكبر الوزارات الخدمية، إذ إن الوصول إلى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، أصعب من الحديث مع الوزيرة نفسها، حيث أجمع كل من تعامل معه سواء من الصحفيين أو الإعلاميين بالإضافة للعاملين فى الوزارة على ضرورة رحيله، فيما يثير استمراره للمنصب مع وزيرين الحالى والسابق علامات استفهام، خصوصاً أن البعض كان يفسر وجوده فى منصبه فى عهد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة السابق، بقوة علاقته بالأخير، ولكن علامات الاستفهام زادت مع بقائه فى عهد الدكتورة هالة زايد الوزيرة الحالية.





ينضم لقائمة لسان الحكومة الذى يفجر المشكلات، رامى جلال، المستشار الإعلامى للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حيث قدم مندوبو الصحف شكوى للوزيرة وبعض الجهات المسئولة بسبب أسلوب تعامله وطبيعة ردوده، خصوصاً أنه يتفاخر بأن علاقاته ببعض الجهات فى الدولة وراء احتفاظه بمنصبه، وأنه لا يستطيع إبعاده عن مكانه.





مستشار الوزيرة دائماً ما يجد وقتاً ليس للرد على الصحفيين ولكن لكتابة تعليقات عن الوزارة على صفحته الشخصية بـ»فيس بوك» وكأنه لا يعمل فيها، كما أنه دائم السفر إلى خارج البلاد.



