آخر تقاليع الفنانين فى أعمالهم

منى زكي بشعر قصير والرداد والمصري يعيدان موضة الشارب الطويل









عدد كبير من النجوم لهم طقوس خاصة فى الاستعداد لأدوارهم، سواء للأعمال السينمائية، أو الدرامية، فحسن الرداد فضل أن يكون «اللوك» الخاص به فى عمله السينمائى الجديد، الذى ينتمى لأفلام الأكشن، بشارب طويل وذقن مهندمة، بالإضافة إلى المواظبة على التدريبات الرياضية الشاقة بشكل يومي، للحفاظ على لياقته البدنية.





وبنفس «اللوك»، بدأ ماجد المصرى تصوير مشاهده فى أحداث مسلسله الدرامى الجديد «بحر»، الذى يخوض به أولى بطولاته الدرامية المطلقة ويجسد من خلاله شخصية رجل صعيدى يدعى بحر، وهو مثال للشرف والأمانة والشهامة، والمسلسل ينتمى لنوعية الدراما المطولة حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة كاملة ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، ويشارك فى بطولة العمل كوكى وثراء جبيل وأشرف زكى من إخراج أحمد صالح.



