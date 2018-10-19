برامج "الكعب العالي" تسيطر على الفضائيات

بعد إطلاق "كلام ستات" على ON و"3ستات" فى صدى البلد وانتظار "الهوانم" بالقاهرة والناس









طهو وإتيكيت، وأزياء وديكور، وماكياج إضافة إلى بعض القضايا النسائية المثيرة للرأى العام، ربما كلها اهتمامات نسائية يختلف ترتيبها عند المرأة باختلاف شخصيتها، لكن عندما تحتل برامج «المرأة» شاشات الفضائيات الخاصة فى مصر، ولم تترك إلا مساحة صغيرة لغيرها من البرامج لابد للتوقف عند هذه الظاهرة، فبعد الجدل الذى أثارته الإعلامية رضوى الشربيني، فى برنامجها «هى وبس» على قناة سفرة، أصبح هناك مجموعة كبيرة من البرامج تحمل اسم «الستات» فقط أو المرأة بشكل عام، منها برنامج «كلام ستات» الذى انطلق على قنوات أون إى، وتقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، مع هيدى كرم، والفنانة نهال عنبر وندى رحمي، وبرنامج «3 ستات» الذى انطلق حديثا على قناة «صدى البلد»، وتشارك فيه الفنانة ليلى عز العرب والمذيعتان ياسمين فهمى وسالى حماد، بالإضافة إلى برنامج «الهوانم» المنتظر إطلاقه على قناة القاهرة والناس، وبرنامج «كلام بنات» المذاع على قناة ten، ومجموعة من البرامج الأخرى التى لها فترة طويلة على الشاشات مثل «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، وبرنامج «السفيرة عزيزة» على DMC، ويبقى التساؤل هل بالفعل تساعد كل هذه البرامج المرأة أم تزيد من معاناتها؟



