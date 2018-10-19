قوات التحالف تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في حيس والحديدة





تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الماضية، خسائر فادحة على جبهات الساحل الغربي، وكسرت قوات المقاومة الوطنية، وألوية العمالقة، بمساندة جوية لقوات التحالف، هجومين متزامنين في كل من حيس وتخوم الحديدة.





وأشار موقع "نيوزيمن"، الإخباري إلى أن المقاومة المشتركة المرابطة بمدينة حيس، "لواءا الكنيني 7" و "عمالقة ولواء الدوبله 11" و"ألوية عمالقة التهاميين"، تصدت الخميس 18 أكتوبر 2018 لهجوم من قبل الميليشيا الحوثية من جهة الشرق.





وتم دحر عناصر الميليشيا تحت الكثافة النارية للمقاومة الوطنية وكبدتهم قتلى وجرحى، بينما فرالبقية لمناطق شرق حيس.





وأعلنت قوات ألوية العمالقة أنها تصدت، بإسناد من مقاتلات التحالف، لمحاولة تسلل نفذتها المليشيا الحوثية في محاولة لاستعادة وإعادة فتح خط صنعاء الحديدة.





وبحسب إعلان المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة، فإن 70 حوثياً لقوا مصرعهم خلال اشتباكات عنيفة مسنودة من طيران التحالف، شرق مدينة الحديدة.





واستهدف طيران التحالف العربي تعزيزات ومواقع للميليشيا، حيث قتلت العشرات منهم ودمرت آلية عسكرية وعتاداً قتالياً للانقلابيين.