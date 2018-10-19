عاجل| بالأسماء.. تفاصيل إصابة 17 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية



وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور لنقل المصابين، وإعادة الحركة المروية، تحت إشراف اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، والعميد ممدوح الحصي مدير مرور الدقهلية، وتم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.





وأكد أحد المصابين، أن قائد السيارة،حاول تفادي قطة على الطريق فاختلت عجلة القيادة بين يديه، ما أسفر عن انقلاب السيارة التي كانت تقل 13 سيدة و4 رجال.



وأكد الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ، تقديم الإسعافات اللازمة وخروج 7 حالات، وحجز 10 آخرين مصابين بكسور بالساقين والضلوع والحوض، وحالة مصابة بكسر بقاع الجمجمة والفقرات.



والمصابون هم؛ زينب عبد الحميد، أحمد عبد الباري، وحسين محمد حسن، وأكرم مصطفى، وفتحية محمد أبو النجا، وحسن مهران عبد الله، ومحمد هاني علي، صابرين محمد محمد، وليلى محمد عبد الغني، هدى فؤاد، وعفاف الشحات علي، وأم هاشم رزق المتولي،

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