حكايات عصفور قمر الدين.. حفلات موسيقية وغنائية لأول مرة بمنطقة مدائن صالح التاريخية

بعد اتفاق وزيرب الثقافة المصري والسعودي









التقت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، بوزير الثقافة السعودى الأمير بدر بن عبدالله، فى حضور كوكبة من الرموز المصرية فى مقدمتها الكاتب الصحفى عادل حمودة والدكتور مصطفى الفقى، وعمر بدر والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، وشهد اللقاء اتفاق الوزيرين المصرى والسعودى على إقامة عدة حفلات موسيقية بمنطقة «مداين صالح» السعودية وهى المنطقة الأثرية التى شهدت قصة سيدنا صالح مع قومه، وكانت هذه المنطقة محرمة ومهملة خلال السنوات الماضية، ومع النهضة الثقافية والحضارية التى تعيشها المملكة السعودية حالياً تحت قيادة الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، تم تحويل هذه المنطقة إلى منطقة أثرية، تستقبل الزوار، وقررت وزارة الثقافة السعودية أن يكون الحفل الأول بالمنطقة للموسيقار المصرى الكبير عمر خيرت.



