عاجل.. بوتين يصل إلى أوزبكستان





وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى أوزبكستان لإجراء محادثات مع نظيره الأوزبكي شوكت مرضيايف.





وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيسين سيناقشان في محادثاتهما العلاقات الثنائية وسيتبادلان الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.





كما سيشارك بوتين ومرضيايف في جلسة المنتدى الأول للتعاون الإقليمي بين روسيا وأوزبكستان بعنوان "الزراعة اتجاه أولوي لتطوير العلاقات الروسية الأوزبكية"، وسيحضران عبر جسر تلفزيوني مراسم بدء عملية بناء أول محطة كهروذرية في هذا البلد.



