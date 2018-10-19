حكايات اليوم.. "عبد الناصر" يوقع اتفاقية الجلاء والاحتفال باليوم العالمي لالتهاب المفاصل

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم التاسع عشر من أكتوبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها ذكرى توقيع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر خلال 20 شهر، وميلاد الفنان تامر حسني، واليوم العالمي لالتهاب المفاصل.





جمال عبد الناصر يوقع على اتفاقية الجلاء البريطاني

ففى مثل هذا اليوم من عام 1954، وقع الجانب المصري برئاسة الراحل جمال عبدالناصر ، ومن بريطانيا اللورد "ستانسجيت" على اتفاقية الجلاء، وتم الإتفاق على أن تاخذ عملية الإجلاء عدة مراحل، كما تم الاتفاق عما يتبع حيال القاعدة البريطانية في القناة، وقد تمت المرحلة الأولى من الجلاء في 18 فبراير عام 1955، و الثانية في 16 يونيو 1955، والثالثة في 25 مارس 1956، وفي 18 يونيو 1956، تم إجلاء آخر جندي بريطاني عن أرض مصر، ورفع العلم المصري لأول مرة على مبنى البحرية البريطانية "نيفي هاوس" في ذلك الوقت ببورسعيد.





تعود تفاصيل الاتفاقية إلى أنه عقب نجاح ثورة يوليو 1952، اتجه قادة الثورة لإستكمال مسيرة الدفاع عن أرض الوطن، على ضوء ذلك إجريت مباحثات ثنائية بين مصر وإنجلترا من أجل جلاء القوات البريطانية المرابطة في منطقة القناة، والتي بدأت في 27 يوليو 1954.





تقول ديباجة الاتفاقية: "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣، وعلى القانون رقم ٦٣٧ لسنة ١٩٥٤، بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وشمال أيرلندا، والموقع عليه بالقاهرة في ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، قرر مادة ١- يعمل اعتبارا من ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤، والمرفق نصه، مادة 2- على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار".





تامر حسني

ومن مواليد هذا اليوم، الفنان تامر حسني، الذي بدأ مسيرته الفنية في عام 2002 عبر ألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب "فري ميكس 3" ثم أطلق أول ألبوم منفرد له في 2004 باسم "حب" ونجح في خلال بضع سنوات أن يحصد جوائز عالمية وألقاب كثيرة مثل جائزة أفضل فنان أفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010، كما حصل أيضاً علي جائزة أسطورة القرن لكونه فنان شامل من أمريكا من البيج أبل ميوزك أوورد.





ملك إنجلترا جون لاكلاند

بينما من رحل عن عالمنا في هذا اليوم، ملك إنجلترا جون لاكلاند، كان خامس أبناء الملك هنري الثاني ملك إنجلترا، تولى الحكم خلفا لأخيه ريتشارد قلب الأسد.





بعد فترة قصيرة من تتويجه (1200 م)، تزوج من "إيزابيل من أنْجولِم"، والتي كانت قد خُطِبت لأحد النبلاء الفرنسيين، وهو هوج التاسع من لوسينيان، كان في عمله هذا قد خالف الأعراف المسيحية، فاشتكى الأخير لملك فرنسا "فيليب أوغست"، والذي استدعى بدوره "جون" أمام مجلس النبلاء، وأمام تهرب المدعى عليه، انتهز "فيليب أوجست" الفرصة فقرر وبموافقة من المجلس تجريده من أملاكه الفرنسية (1202 م).





حاول "جون" أن يستعيد أملاكه، فتحالف مع الامبراطور الجرماني "أوتو الرابع"، إلا أن الأخير هُزِم أمام الفرنسيين، ثم لاقى "جون" نفس المصير في معركة "روش أو مولن" في نفس العام، في السنة التالية، أصَّر الملك على رفض تعيين "ستيفان لانجتون" أُسقفا على كانتربيري، فحلت عليه نقمة البابا، ثم حُرِم من حقوقه الكَنسِية وأُجبِر على أن يضع مملكته تحت سلطة البابا المعنوية.





هناء عبد الفتاح

كما رحل في مثل هذا اليوم عام 2012، والده الفنان عبد الفتاح غبن.،شارك أعمال تلفزيونية وسينمائية منذ أن كان صغير، حاصل على جوائز عدة أهمها جائزة الدولة التقديرية للفنون، كما حصل على جائزة المجد الأدبي والفني التي تمنحها وزارة الثقافة البولندية لمن أدوار خدمات جليلة للأدب والفن في بولندا.





اليوم العالمي لالتهاب المفاصل

ومن مناسبات اليوم، اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، والذي‏ يتم الاحتفال به كل عام في 19 أكتوبر حيث يتم اقامه ندوات تعريفية بالمرض وسبل الوقاية منه في معظم دول العالم. ‏ ‏







