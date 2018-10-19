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عاجل.. سقوط مروحية عسكرية أمريكية في المحيط الهادئ

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
عاجل.. سقوط مروحية عسكرية أمريكية في المحيط الهادئ
صورة أرشيفية
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وكالات
 

أعلن الأسطول الأمريكي السابع، المتمركز في المحيط الهادئ، اليوم الجمعة، أن مروحية "إم إن-60"، التابعة للقوات البحرية الأمريكية سقطت على حاملة الطائرات "رونالد ريغان"، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وجاء في تقرير الأسطول "مروحية القوات البحرية الأمريكية "إم إن-60"، سقطت على حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" بعد الإقلاع مباشرة، في حوالي الساعة 9 صباحا من يوم 19 أكتوبر".

وقد وقع الحادث عندما كانت السفينة في بحر الفلبين.

وأشار الأسطول، إلى أن الأطباء يقومون بفحص الجنود الجرحى، ولم يتم تحديد عدد المصابين، إلا أن حالاتهم مستقرة ولا شيء يهدد حياتهم.

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