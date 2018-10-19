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هل تعلم من هو مخترع قلم الرصاص؟.. معلومات شيقة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:43 ص
هل تعلم من هو مخترع قلم الرصاص؟.. معلومات شيقة
أرشيفية
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هل تعلم أن اختراع قلم الرصاص كان في عام 1792م؟ من قبل الكيميائي الفرنسي "جاك كونتيه"، إذ شاهد الأثر المتبقي من الجرافيت على الورق، ولاحظ سهولة إزالته عنها، فلف قطعة من الجرافيت بخشب الأرز، واستخدمها للكتابة على الورق!

وبعد أن ابتكر "كونتيه" هذا النوع من الأقلام، انتشرت بشكل كبير في شتى أنحاء العالم، وبنيت المصانع لإنتاجها في كثير من الدول، وأصبحت الأداة الأولى للكتابة لدى طلاب المدارس والمفضلة للرسم وتنفيذ المخططات المعمارية من قبل المهندسين حتى يومنا هذا!
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