هل تعلم من هو مخترع قلم الرصاص؟.. معلومات شيقة

هل تعلم أن اختراع قلم الرصاص كان في عام 1792م؟ من قبل الكيميائي الفرنسي "جاك كونتيه"، إذ شاهد الأثر المتبقي من الجرافيت على الورق، ولاحظ سهولة إزالته عنها، فلف قطعة من الجرافيت بخشب الأرز، واستخدمها للكتابة على الورق!



