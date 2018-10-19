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منتخب الصالات يعود للقاهرة الأحد عقب التتويج برونزية الأوليمبياد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:39 ص
منتخب الصالات يعود للقاهرة الأحد عقب التتويج برونزية الأوليمبياد
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محمد الصو
 
تصل بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة الصالات، إلى القاهرة في الثانية من صباح بعد غدٍ الأحد، قادمة من الأرجنتين عقب اختتام مشاركتها في أوليمبياد الشباب بمدينة بونس إيرس 2018.

وكان المنتخب الوطني لشباب الصالات توج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على الأرجنتين، بنتيجة 5_4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتحقيق أول ميدالية أوليمبية بتاريخ اللعبة.

ومن المقرر أن تغادر البعثة العاصمة الأرجنتينية بونس إيرس، عصر غدٍ السبت، عبر الخطوط الإثيوبية الجوية، وعمل ترانزيت ثم التوجه إلى القاهرة، والوصول فجر الأحد إلى الجبلاية بالجزيرة.

المزيد عن: منتخب مصر منتخب كرة الصالات مصر والأرجنتين الميدالية البرونزية
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